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外電引述文件報道，富士康和風險投資公司IDG Capital尋求籌集100億元人民幣資金，為自動駕駛人工智能和電池開發等汽車技術領域初創企業提供種子資金。

文件顯示，富士康及IDG已於6月時開始與政府支持基金、金融機構及投資者接洽。根據計劃，富士康將與IDG投入計劃籌資額10%的資金，並共同經營該基金。

富士康現時已向Future Mobility等汽車技術領域初創企業投入資金，集團董事長郭台銘也曾談及，有必要開拓主營電子產品以外的業務。

富士康及IDG拒絕就此置評。