國際財經

紐約州州長Andrew Cuomo披露，通用汽車(GM)計劃在2018年初於該州測試全自駕汽車。

根據Cuomo發表的公告，GM與它的自駕汽車分支Cruise Automation將是首間以第四級自駕汽車標準進行測試的公司。

根據法例，第三級的自駕測試是要求汽車有司機及軚盤裝置；第四級測試是汽車要在專用道路行駛但可沒有司機駕駛；第五級的汽車沒有司機導航在路面行駛，甚至沒軚盤設計。

根據聲明，GM將於曼哈頓進行自駕測試，工程師則在司機座位監察表現，第二名人士屆時會在乘客座位。



