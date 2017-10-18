國際財經

「末日博士」麥嘉華(Marc Faber)發表種族言論後，他任職董事的一間加拿大投資公司要求他離職。麥嘉華未有收回言論，接受記者訪問時為言論自由空間而惋惜。

麥嘉華在最新公布的每月評論文章《The Gloom, Boom & Doom Report》內，提及早前移除南北戰爭中南方領袖銅像的事件。他不贊成移除銅像的決定，表示「感謝上帝，讓白人移居美洲，而不是黑人，否則美國只會像津巴布韋」。麥嘉華又說，「自己不是種族主義者，但事實應該清楚被說明。」

有關言論公開後，加拿大投資公司Sprott行政總裁Peter Grosskopf表示，已要求麥嘉華辭職，而後同意辭任董事。Grosskopf指出，麥嘉華的看法令人失望，與公司觀點完全不同。

麥嘉華是Ivanhoe礦務集團與Novagold礦務集團董事。Ivanhoe主席Robert Friedland拒評上述報道。Novagold沒有回應查詢。一向訪問麥嘉華的CNBC與霍士商業頻道表示，不會再訪問他。

另外，身在瑞士的麥嘉華接受記者查詢時指出，已預期有關言論公開後會面對反響，甚至被迫辭任一些公司董事職位。但他更關注的，是全世界，尤其是美國的言論自由空間。

他表示，如果人一定要生活在難以有言論自由的社會，例如發表個人看法後、在沒有被深入分析前便被譴責的環境，這樣的社會這是令人感到惋惜的。

同時，他進一步表達對白人在北美洲殖民地化的看法，認為如果是黑人在北美洲殖民地化，美國將是不一樣的國家，因為歐洲人為美洲帶來科技文明，而黑人不大會作出同樣貢獻。