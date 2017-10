國際財經

加拿大銀行監督機構在周二宣布,明年1月1日起實施更嚴厲的按揭融資規例。經濟學者與房地產人士相信,此舉可能導致房地產市場顯著放緩。

有關規例是在今年7月提出,向公眾諮詢。金融機構監督辦公室(The Office of the Superintendent of Financial Institutions)指出,經諮詢後,決定明年1月1日起實施有關規例。

新規例最具影響的條款,是要求銀行在向支付最少兩成首期的所有物業買家提供按揭前,必須進行壓力測試;原有規例是要求銀行只向支付少於兩成首期的買家,進行壓力測試。另外,用作壓力測試的銀行按揭貸款基準,由原先只有商議貸款利率,變為商議貸款利率或央行5年期基準利率。

按揭比較服務網站RateSpy.com創辦人Robert McLister相信,新例影響加拿大六分之一物業買家,效力較其他打擊炒樓措施更具殺傷力。

道明銀行估計,物業需求可能減少5至10%。