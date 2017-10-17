國際財經

新一輪企業財報成為投資者關注的焦點，其中包括銀行業巨頭摩根士丹利及高盛等財報雖然優於預期，但未對大市帶來支持，相信受西班牙加泰羅尼亞局勢、聯儲局下任主席人選等因素困擾限制，道指再創新高並升穿23000點水平。

截至本港時間晚上約11時09分，道指報22997點，升40點或0.18%；標普500指數報2557點，升不足1點或0.01%；納指報6626點，升2點或0.04%。

企業財報季已於本周全面展開，由於標普500指數今年迄今已經大漲逾10%，投資者希望可以從企業業績和財測中，尋找股價相對較高的理據。分析指出，大企業將開始公布業績，認為這會影響未來兩三周市場走向，而市場已經積累了大量樂觀情緒，希望能反映在業績中。

今天最重要的因素是金融企業財報，摩根士丹利股價攀升逾1%，此前這家華爾街銀行宣布理財業務部門仍然獲利豐厚，使其盈利遠超預期，但業績同樣超出預期的高盛，股價則跌逾1%。此外，昨日公布優於預期的花旗集團，今日股價靠穩，現升逾1%。

值得留意的是，聯儲局的政策及下任主席人選備受市場關注，有報道稱美國總統特朗普青睞史丹福大學教授泰勒(John Taylor)出任下一任聯儲局主席。外界認為，較之現任主席耶倫，泰勒的政策主張更偏鷹派。另外，有報道指出，特朗普將於周四會見耶倫，這是他物色新任聯儲局主席候選人的步驟之一。

西班牙加泰羅尼亞的政治風波仍在發酵，稍早有報道指，西班牙內政部正在進行初步準備，以備政府選擇啟動憲法條款，收回加泰羅尼亞自治權。報道稱，政府可能撤除包括當地警方負責人Pere Soler等人員的職務，並準備替換加泰羅尼亞的安全部門官員。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7536點，升9點或0.13%；德國DAX指數報13007點，升3點或0.03%；法國CAC 40指數報5366點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報22395點，跌33點或0.15%。