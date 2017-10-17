訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 20:14 國際財經

高盛第三季少賺3% 勝預期

放大圖片

高盛(Goldman Sachs)公布，第三季歸屬於普通股股東應佔盈利20.35億元(美元‧下同)，按年下跌3.1%，每股盈利5.02元，高於市場預期的4.17元。

期內，淨收入83.26億元，按年上升1.93%，亦高於預期的75.4億元。雖然投行業務錄得增長，但未能抵消固定收益交易收入驟降26%的影響。第三季股東權益年報酬率(ROE)為10.9%。

高盛集團行政總裁(CEO)布蘭克費恩(Lloyd Blankfein)稱，今年該公司的整體表現一直很穩健。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。