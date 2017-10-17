國際財經

高盛(Goldman Sachs)公布，第三季歸屬於普通股股東應佔盈利20.35億元(美元‧下同)，按年下跌3.1%，每股盈利5.02元，高於市場預期的4.17元。

期內，淨收入83.26億元，按年上升1.93%，亦高於預期的75.4億元。雖然投行業務錄得增長，但未能抵消固定收益交易收入驟降26%的影響。第三季股東權益年報酬率(ROE)為10.9%。

高盛集團行政總裁(CEO)布蘭克費恩(Lloyd Blankfein)稱，今年該公司的整體表現一直很穩健。