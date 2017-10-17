國際財經

英倫銀行行長卡尼在國會表示，貨幣政策不是維持金融穩定的主要工具，但認為央行加息是適合的。

他續稱，在未來數月當地通脹有可能升至3%水平，是央行所預期的。同時，他指出，在通脹上升高於目標之際，也要考慮平衡就業及經濟增長。

英國國家統計局稍早公布，9月消費物價指數(CPI)按年上升3%，符合市場預期，增幅為2012年4月以來最大。

卡尼說，英鎊走勢大多是受到英國脫歐協議預期的推動。若英國在達不成協議的情況下脫歐，短期內歐盟將面臨金融服務短缺的局面。