國際財經

歐羅區、英國及德國經濟數據表現各異，加上西班牙加泰羅尼亞局勢仍然未明朗，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7528點，升1點或0.02%；德國DAX指數報13007點，升3點或0.03%；法國CAC 40指數報5360點，跌2點或0.05%；意大利富時MIB指數報22374點，跌53點或0.24%。

數據方面，英國9月消費物價指數(CPI)按年上升3%，符合預期，增幅為2012年4月以來最大；9月生產物價指數(PPI)產出物價按年上升3.3%，符合預期。歐羅區9月消費物價調和指數(HICP)按月上漲0.4%，按年上升1.5%，兩者均與初值一致。德國10月ZEW經濟景氣指數從9月的正17.0升至正17.6，但低於市場預期的正20。

另外，英倫銀行新上任貨幣政策委員Silvana Tenreyro表示，不準備在11月的政策會議上投票贊成加息。該行副行長David Ramsden稱，脫歐是英國經濟面臨的主要風險之一，而在撤出QE時，將優先確保債市平穩運作。該行行長卡尼稍後將向英國議會財政委員會作證詞。

歐羅現報1.1755美元，跌0.35%；英鎊報1.3246美元，跌0.04%。道指期貨暫報22900點，升2點。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報52.1美元，升0.23美元或0.44%；倫敦布蘭特期油報58.07美元，升0.25美元或0.43%。