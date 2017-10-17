國際財經

據彭博周一(10月16日)援引消息人士稱，美國總統特朗普(Donald Trump)在上周三(10月11日)的面試中對泰勒規則創始人、斯坦福經濟學家泰勒(John Taylor)留下了深刻的印象，並對其大加讚賞。值得一提的是，根據泰勒「規則」顯示，當前的聯邦基金利率應調升至5%以上，市場預期泰勒若上任將較現任美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)更顯鷹派，美滙指數受此推動企穩93.00並上升至93.36，美元兌七大主要貨幣明顯走強，倫敦金則自1300美元上方快速下挫逾10美元至日內低位1290.3美元，終結了連續6個交易日上漲。

除此之外，北韓局勢有所緩和亦是倫敦金失守1300美元的重要原因之一，周一(10月16日)國際文傳電訊社的消息傳出美國和北韓兩國外交代表團本周可能就於俄羅斯莫斯科舉行秘密會談，儘管此後北韓官方代表宣稱當前不考慮與美國進行任何層面和級別的外交對話，但此言卻被市場解讀為欲蓋彌彰之舉，北韓局勢緩和令資金從黃金、日圓等避險資產流出。

今早美匯指數延續強勢，進一步攀升至93.52，刷新近一周以來的新高。倫敦金在小幅回升至1296.1美元後隨即受阻回落，進一步下挫至10月11日以來的新低1287.8美元。鑒於周一(10月16日)特朗普以及美國經濟委員會主席科恩(Gary Cohn)均表示稅改必須在今年完成落地，兩人重申了對企業稅降至20%不動搖的立場，投資者需關注近段時間美國稅改進程，若有跡象顯示稅改能在年底前通過，有望令倫敦金進一步承壓下跌，若倫敦金短期內跌破1284美元至1286美元區域支持，有望進一步下探1280美元甚至1276美元水平。

策略方面，我們根據10月16日策略已於1294美元買入倫敦金並於1290止損平倉，虧損4美元。短期內若金價反彈至1299/1300美元區域阻力，我們將沽出倫敦金，目標1290美元，升穿1305美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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