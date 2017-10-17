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今日 12:10 國際財經

報告:蘋果iPhone 7較8銷量更佳

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KeyBanc Capital Markets報告引述數據指，蘋果iPhone 7比新款的iPhone 8銷量更好。

KeyBanc表示，通常「果粉」都會排隊搶購新iPhone，因此銷售十分迅速，但有傳言指iPhone 8不及以往機型剛上市時熱銷，初步調查也顯示如此。

KeyBanc報告指，大部分消費者選擇購買iPhone 7，而不買iPhone 8，是因為新款並無明顯提升。另外，亦有消費者都在等待購買iPhone X。iPhone X預期在下月初推出。

蘋果對此未予置評。

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