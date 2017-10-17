國際財經

微軟行政總裁(CEO)納德拉（Satya Nadella）今年酬金增加了230萬美元或13%。

根據該公司的公告，納德拉在今年的酬金為2000萬美元，去年度則為1770萬美元，前一年度是1820萬美元。

公告顯示，納德拉收取了基本薪酬145萬美元，1140萬美元股票獎勵與700萬美元現金花紅。微軟全球銷售主管Jean-Philippe Courtois是集團第二高薪僱員，酬金總額為1820萬美元。

該公司股價在市後時段報77.65美元，與周一收市價持平；今年以來累計升幅為25%。