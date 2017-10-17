國際財經

網上視像供應商、Netflix公布，截至9月30日止第三季國際市場新增客量為450萬個，優於市場預期的369萬個：美國市場增加85萬個用戶，優於市場預期的81萬個。

集團指出，上季整體客量增加530萬個，優於市場預期的450萬個及公司本身預期的440萬個。

該公司披露，上季淨利潤為1.296億美元(10.1億港元)，去年同期為5150萬美元。每股盈利為29美仙，市場預期為32美仙。收入為29.8億美元，優於預期的29.7億美元。

消息公布後，Netflix股價在市後時段升2.5%。