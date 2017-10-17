國際財經

投資者觀望更多藍籌業績消息之際，金融股表現佳，美國股市在周一仍然高收。三大主要指數再創收市新高。美國總統特朗普與參議院多數黨領袖麥康奈爾重申今年完成稅務改革的消息，未有對大市有強烈正面幫助。

道瓊斯工業平均指數收市升85點或0.37%，報22956點；標準普爾500指數升4點或0.17%，報2557點；納斯特綜合指數升18點或0.28%，報6624點。三大指數同樣創下即市新高。

較早時，美國國庫券孳息率上升，銀行股造好，摩根大通與美國銀行領漲，分別升2.1%與1.6%。標普金融分項指數升0.6%。

視象供應商Netflix周一升1.6%。收市後，該公司公布業績優於預期，股價進一步上揚。獲券商調高評級的蘋果，股價升1.8%。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz認為，藍籌業績將是大市未來兩、三星期是否有力扳升的關鍵，市場對業績的情緒趨向樂觀，但要待正式公布後才可望轉化為動力。摩根士丹利與高盛將於周二開市前公布上季業績，成為市場注視焦點。

Instinet技術策略師Frank Cappelleri表示，10月傳統上有可能發生股災，因此市場人士對於市況一直存有戒心，但情況至今相當良好，有助穩定投資者情緒，對後市有利。

美國政情也是市場焦點之一。特朗普與麥康奈爾在周一的會面，對於共和黨推動稅務改革有正面支持。

特朗普政府上周停止向健保公司提供保費資助金，健保類受壓，下跌1.4%。特朗普周一促請共和與民主兩黨共同努力，解決健保問題。

個別股份方面，電動汽車生產商Tesla跌1.4%。該公司在上周末傳聞解僱了數百員工。