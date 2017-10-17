國際財經

美國總統特朗普重申爭取今年內完成稅改，以及有傳他會約見聯儲局主席耶倫，令到後者可能獲得連任。消息刺激美元滙價在周一造好。

ICE美滙指數升0.3%至93.325，WSJ美滙指數升0.3%至86.51。

歐羅兌美元報1.1792，前一天為1.1821。美元兌日圓呈強，報112.19，上周五為111.82；英鎊兌美元報1.3235，上周五為1.3285。美元兌加元報1.2526，上周五為1.2467。美元兌瑞士法郎報0.9759，上周五為0.9745。