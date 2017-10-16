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今日 21:44 國際財經

憧憬藍籌業績 三大指數創新高

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本周進入藍籌股業績高峰期，美股早段上揚，三大指數齊創新高。

截至本港時間晚上約9時42分，道指報22931點，升60點或0.26%；標普500指數報2558點，升5點或0.21%；納指報6626點，升21點或0.32%。

數據方面，美國紐約聯儲銀行10月製造業指數為正30.2，為2014年9月以來最高，預期為正20.7，前值為正24.4。

油價持續上升，紐約原油期貨現時每桶報52.15美元，升0.7美元或1.36%；倫敦布蘭特期油報58.19美元，漲1.02美元或1.78%。

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