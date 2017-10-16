國際財經

儘管澳洲央行10月議息會議決定連續14個月維持現金利率在在1.5%歷史最低水平不變，但因上周二(10月10日)澳洲9月NAB商業景氣指數錄得14，近乎為長期均值的3倍，公布該數據的澳洲國民銀行(NAB)表示，澳洲央行可能欲於2018年下半年加息，此番言論令澳洲央行明年下半年加息預期重燃，澳元滙價自此連續4個交易日維持升勢，錄得累計升幅達1.90%。

除此之外，由於周四(10月12日)公布的美國聯儲局9月貨幣政策會議紀要顯示，委員們對12月加息仍然存在一定分歧，多名委員對通脹持續低迷感到擔憂。聯儲局會議紀要令通脹數據成為「眾矢之的」，而且周五(10月13日)公布的美國9月消費物價指數(CPI)按月增長0.5%，略低於預期的0.6%。從表面分析，數據僅遜於預期0.1個百分點，但考慮到9月汽油價格因颶風風災刺激大漲，剔除了能源成本的美國9月核心CPI僅有0.1%的按月增長，美國基礎通脹數據顯然仍相當萎靡，聯儲局官員的擔憂不無道理，數據拖累美滙指數自93.24急挫至日內最低92.75，帶動澳元/美元自0.7823急升73點至0.7896。其後澳元/美元在紐約交易時段橫盤整理並收於0.7886，全周錄得1.55%的漲幅。

技術分析方面，澳元/美元連續4個交易日上漲，9日與18日指數移動平均線向上運行，表明當前滙價走勢偏向上行；但因上方面臨0.7900強勁阻力，投資者需要警惕追高風險。由於澳元滙價在0.7328至0.8124上升浪的50%的調整水平0.7726之上獲支持反彈(澳元/美元10月6日最低跌至0.7732後觸底反彈)，表明澳元中期升浪仍然有效，後市操作應以逢低買入為主。

策略方面，我們將待澳元/美元回落至0.7805/0.7815區域買入，上望0.7915，跌穿0.7770止損。

中東局勢再起風雲 倫敦金升破1300美元關口

因上周五(10月13日)美國總統特朗普(Donald Trump)表示不再認可伊朗對2015年版核協議的遵守，而伊拉克軍隊亦展開奪回基爾庫克省的軍事行動，令避險情緒升溫，且欠佳的美國9月CPI數據拖累美滙指數急挫至日內最低92.75，倫敦金因而自全日最低1290.8美元快速拉升，並於全日最高1303.6美元收盤。

策略方面，我們根據10月9日策略已於1296美元沽出倫敦金(目標1280美元，升穿1300美元止損)並於1292美元提前平倉，獲利4美元。短期內若金價回落至1294/1295美元支持區域，我們將買入倫敦金，目標1310美元，跌穿1290美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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