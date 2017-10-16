國際財經

西班牙加泰羅尼亞局勢未明朗，英國脫歐談判又陷僵局，加上歐羅區貿易數據遜於預期，投資者入市態度審慎，歐洲股市中段窄幅上落。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7540點，升5點或0.07%；德國DAX指數報13017點，升25點或0.19%；法國CAC 40指數報5359點，升7點或0.14%；意大利富時MIB指數報22444點，升31點或0.14%。

數據方面，歐羅區8月未經季節調整的貿易順差為161億歐羅，市場預期為順差233億歐羅。德國9月批發物價按月上漲0.6%，8月為上升0.3%；按年則上漲3.4%，8月為上升3.2%。歐羅現報1.1794美元，跌0.22%；英鎊報1.3295美元，升0.08%。

歐洲政局持續困擾市場，西班牙副首相薩恩斯(Soraya Saenz de Santamaria)發表聲明稱，加泰羅尼亞自治區主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)未有向政府作出答覆，他必須在周四前說明其並未宣布獨立。另外，英國首相文翠珊將訪問布魯塞爾，與歐盟首席代表巴尼耶(Michel Barnier)，以及歐盟執委會主席容克會面，試圖打破談判僵局。

道指期貨暫報22850點，升20點。

油價持續上揚，紐約原油期貨現時每桶報52.16美元，升0.71美元或1.38%；倫敦布蘭特期油報57.98美元，升0.81美元或1.42%。