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美國前總統候選人希拉莉接受英國廣播公司(BBC)訪問時警告，倘英國在沒有與歐盟達成協議的情況下脫歐，未來將面臨混亂，並處於「非常嚴重的劣勢」。

英國目前正與美國及其他國家商討雙邊貿易協定的前景，但希拉莉認為，英國政府與特朗普政府建立新的貿易協定，並不能取代英國與歐盟的經貿關係。

她又警告，英國與美國總統特朗普商貿易協定必需要十分小心，諷刺稱「你(英國)需要和自稱不相信貿易的人(特朗普)做生意，因此我很難確定未來幾年(英美關係)的情況將會變成怎樣」。

今年1月，英國首相文翠珊和特朗普進行會面，共同討論貿易問題。英美兩國每年的貿易額高達2000億美元。但文翠珊當時已介入美國波音公司和加拿大飛機製造商龐巴迪之間的爭端，她為了龐巴迪的利益進行遊說，試圖保護其在北愛爾蘭工廠的工作崗位。

此外，希拉莉又分析英國脫歐及自己大選失敗背後的因素，稱如果現在回望英國脫歐公投，這在一定程度上是美國大選的先兆。

她解釋道，英國選民當時接收到來自脫歐派陣營釋放的虛假訊息，而自己在競選總統時，也面臨着相似的情況，即網路新聞媒體不停散布虛假新聞。她警告英國和其他國家必須警惕這種新媒體的風險，稱「大謊言」是一個非常有力的工具。