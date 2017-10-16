國際財經

市場關注西班牙加泰羅尼亞自治區獨立危機、英國脫歐談判，以及奧地利國會選舉等政治局勢，投資者入市態度審慎，歐洲股市早段個別發展，油價則漲逾1%。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報7538點，升3點或0.04%；德國DAX指數報13008點，升16點或0.13%；法國CAC 40指數報5353點，升2點或0.04%；意大利富時MIB指數報22372點，跌41點或0.18%。

道指期貨暫報22840點，升10點。

西班牙加泰羅尼亞自治區主席普伊格德蒙特當地時間周一將回應中央政府要求澄清獨立與否，有傳媒指其回應並不會是簡單的「是」與「非」；另外，英揆文翠珊稍後將前往比利時布魯塞爾與歐盟委員會主席容克會面，一般相信，她此行是希望推動脫歐會談取得進展。

另外，奧地利大選結束，初步調查結果顯示，態度保守、31歲的人民黨主席庫爾茨(Sebastian Kurz)可望成為總理，極右的自由黨(FPO)很可能成為聯合政府的一員，為歐盟帶來最新一輪民粹考驗。

油價漲逾1%，因美國活躍鑽油井數量減少，加上市場關注美國或許會恢復對伊朗制裁，以及對伊拉克衝突的擔憂，紐約原油期貨現時每桶報52.09美元，升0.64美元或1.24%；倫敦布蘭特期油報57.99美元，升0.82美元或1.43%。