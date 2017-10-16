國際財經

英國政府預計，人工智能(AI)到2035年可以為當地經濟額外帶來6300億英鎊(約6.54萬億港元)的收入。

報告指出，幾大關鍵因素提升人工智能的能力，其中包括新的和更龐大的數據量、擁有更多高水平特定技能的專家、愈來愈強大的計算能力。此外，提升人工智能發展的障礙已經顯著下降，並且趨勢持續。

報告又建議，為了繼續開發和應用人工智能，英國需要在更廣泛的領域增加對數據的存取權限，包括發展數據信任，提高信任並增加共享數據的方便程度，使更多的研究數據可用。