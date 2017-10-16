國際財經 中國財經

《華爾街日報》引述消息人士透露，幾名希望入股美國芝加哥股票交易所的中國投資者已退出交易。

消息稱，重慶錦天實業和重慶龍尚裝飾已在過去兩周退出交易。

美國證券交易委員會(SEC)早前要求上述兩間公司提供更多有關收購的訊息。在SEC主席否決了之前委員會成員批准該項交易的建議後，SEC中的3位委員會成員目前正再度審視是否批准這項交易。

據悉，芝加哥交易所計劃最快下周向SEC提交這兩間中國投資者退出交易的文件，並要求SEC再次對該交易所所有人變更事宜公開徵求意見。

SEC未有立即就此置評。