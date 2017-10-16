國際財經

日本央行行長黑田東彥表示，該央行將繼續擴張性貨幣政策不變，以推動通脹率回升。

黑田東彥在星期日出席G20集團會議時指出，日本央行將保持量化寬鬆措施不變，以盡早達致物價穩定上升至2%目標。他認為，日本通脹率目前離2%指標尚遠。

日本央行自2016年9月開始實施量寬措施。黑田東彥表明，目前沒有停止上述措施的時間表，預期通脹率將逐步回升。

他披露，近期有跡象顯示日本企業開始引入節省勞工成本措施，可望提升生產力，最終有助僱員薪酬上揚及增加通脹壓力。