國際財經

美國藍籌業績期開始，股市在上周造好，而市場人士相信，隨著全球經濟情況增強，對經濟周期敏感的股份類別將可望成為大市上升主要動力。

經濟周期敏感股份類別包括能源、工業與金融類別。該等類別在今年以來的表現遜於大市，但單以9月計，表現優於標準普爾500指數。因此，投資者的問題是，到底9月表現是否個別情況？

Greenwood Capital Associates投資總監Walter Todd認為，投資者要看經濟周期類股份有沒有進一步上升空間？本周開始，多間經濟周期類藍籌公布業績，是考驗有關趨勢的關鍵。本周公布的工業巨擘包括通用電氣、霍尼韋爾、CSX鐵路、Nucor鋼鐵與堪薩斯城南部公司等等。

有指出，經濟周期股在9月呈強，也與美國總統特朗普有關。Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby表示，特朗普正推動稅務改革，因此經濟周期股一如去年11月般，成為強勢股。不過，如果全球經濟呈強，周期性股份升勢可望持續下去。

上周，國際貨幣基金組織(IMF)調高2017年與2018年的全球經濟增長預測0.1個百分點，分別增至3.6%與3.7%。美國商務部較早時公布，第二季經濟增長由3%升至3.1%。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen指出，商品價格造好，對經濟周期股份也有利。