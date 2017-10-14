中國財經 國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)亞太部主任李昌鏞接受新華社訪問時表示，鋻於中國經濟在全球經濟中的重要性，人民幣國際使用的增加是必然趨勢，對此充滿信心。

李昌鏞指出，人民幣加入IMF特別提款權(SDR)貨幣籃子剛剛過去一周年，這是一項重要里程碑。很多人說人民幣「入籃」後國際使用並未大幅增加，認為這種觀點是目光短淺的。他稱，人民幣國際化是一個長期過程，需要時間，並不能以每個季度的數據來評估人民幣的國際使用情況。鋻於中國貿易和中國經濟在全球經濟中的重要性，認為人民幣國際使用增加是必然趨勢。

談到中國經濟，李昌鏞表示，發達經濟體復蘇帶動中國出口上升和中國正在進行的供給側結構性改革，都是提振中國經濟增長的有利因素。中國經濟增長面臨的下行風險主要是信貸增長較快，中國領導層已認識到這一問題並採取措施控制信貸增長，取得了很好進展，但如何通過管理和控制信貸增長，實現經濟「軟着陸」仍是一項重要任務。

對於「一帶一路」建設方面，李昌鏞稱，顯然亞洲需要更多基礎設施投資，中國、日本、韓國等亞洲國家的增長模式都證明基建投資是經濟發展的關鍵元素，這是一條很好的經驗，非常樂意看到中國倡導基建的重要性。

他又認為，全球貿易好轉，部分是因為近期美國和歐洲的經濟復甦推動全球貿易增長，這對貿易依賴程度較高的亞洲經濟來說是利好，但全球貿易仍有兩大擔憂值得關注。一是全球貿易談判仍存在不確定性，部分發達經濟體的一些行動可能會導致更多貿易保護主義措施出台；二是全球貿易好轉的狀況會持續多久。