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國際貨幣基金組織(IMF)總幹事拉加德認為，中國已在進行結構性改革，如果速度加快，經濟增長的表現將更好。

IMF早前發布《世界經濟展望報告》，將今明兩年全球經濟增長預期分別上調至3.6%和3.7%，均較7月時調高0.1個百分點，並預計今年全球75%的經濟體增速都將加快，這也是全球經濟近10年來最大範圍的增長提速。

拉加德接受《人民日報》專訪時表示，現在全球經濟看到更多陽光，但為了實現長期增長，各國都需要進行結構性改革。具體而言，要根據本國的情況，來決定下一步行動。例如，有些國家應該完善銀行體系，有些國家需要採取更加開放的貿易政策，而有些則需要加強投資。她稱，對中國經濟增長「印象深刻」，稱中國已經在進行改革，如果速度再加快一點，表現將更好。

對於IMF再次上調中國今明兩年經濟增長預期，分別為6.8%和6.5%，這是該組織年內第4次上調對中國經濟的「期望值」，拉加德表示，現時中國在世界上的領導能力也意味着責任和關心，相信這也是中國經濟發展的一個階段。

談及中國轉變發展模式的決心，給國家帶來巨大改變，並使為數不少的人口脫離貧困時，拉加德再次使用「印象深刻」一詞。她稱，中國經濟轉變為基於服務型、消費驅動型並專注於國內市場的模式，這實在了不起，認為中國重視對人工智能、數字新技術的投入，只要有足夠的空間，輔以更加開放的市場，將吸引更多的投資和創新，笑言下一個朱克伯格很可能在中國出現。

去年10月1日，人民幣加入IMF特別提款權(SDR)貨幣籃子正式生效，對人民幣「入籃」一周年的表現，拉加德表示，人民幣加入SDR是個歷史性時刻，隨着中國經濟增長，人民幣的使用頻率將不斷加大，人民幣國際化進程將繼續加快，將成為中國擔任世界領導角色的一部分。

另外，就內地下周三(18日)將召開中共十九大會議，拉加德認為，考慮到中國的規模和作為經濟強國的角色，相信全世界都會關注十九大，每個人都注視着中國。