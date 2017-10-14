國際財經

美國經濟數據整體理想，美國股市在周五微揚；科技股表現較佳，納斯特綜合指數創下收市新高。道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數連續第五周上揚。

道指收市升30點或0.1%，報22871；運通與麥當勞表現較佳。標普500指數收市升2點或0.1%，報2553；科技股與原材料類表現較佳，升0.5%。納指升14點或0.2%，收市報6605。

累計本周，道指升0.4%，標普500指數與納指分別升0.2%。納指連續三周上升。

較早時，美國公布的9月零售值與10月消費者情緒指數，分別創下兩年半與13年新高。另美國9月消費物價指數上揚，但低於預期。美國總統特朗普不確認伊朗核協議，限制指數升幅。

Netflix創下即市新高的200.82美元後，收市升1.9%。該公司將於周一公布上季業績。蘋果升0.6%，是推動標普科技分項指數與標普500指數上揚主力。

BB&T Wealth Management高級副總裁Bucky Hellwig指出，市場保持強勢，但波動不大，投資者以換馬活動為主，整體情緒保持樂觀。

Schwab Center for Financial Research董事總經理Randy Frederick表示，投資者未有沽售理由，但不敢在高位入市，因此波幅收窄。

BMO Private Bank投資總監Jack Ablin認為，通脹數據較預期差，聯儲局加息可能性降，但投資者的承擔風險意願相應增加。

美銀業績較預期佳，股價反跌1.5%；富國業績較預期差，股價跌2.8%。

特朗普政府停付健保補貼，標普健康護理分項指數跌0.3%。安拿跌3.1%。