國際財經

富國銀行財務總監 John Shrewsberry接受路透訪問時表示，上季財報預留10億美元(78億港元)按揭訴訟撥備，是因為與美國司法部商討和解事宜。

該公司較早時公布上季業績，淨利潤下跌19%，與作出上述撥備有關。Shrewsberry指出，有關商討是與其他銀行協商的按揭和解相似。

另外，Shrewsberry指出，富國調整明年的成本開支比率指標，最新為59%，是原先公布的55至59%區間上限。集團今年的成本開支比率指標是61%，原先區間為60至61%。