國際財經

德意志證券交易所行政總裁(CEO)肯克特(Carsten Kengeter)捲入內幕交易的事件有新進展。德國雜誌《經濟周報》(WirtschaftsWoche)報道，他曾在事前與德國財長討論合併倫敦證券交易所(LSE)後，在市場購入一批德交所股份。

根據早前報道，肯克特是在2015年12月購入價值450萬歐羅的德交所股份。兩個月後，德交所公布尋求LSE合併，股價大幅扳升。消息曝光後，肯克特否認內幕交易，強調有關股份購入活動是管理層獎勵計劃的一部分。

不過，《經濟周報》在周五報道，根據德交所外聘律師行Linklaters發現，肯克特在2015年9月1日與11月3日，先後會晤德國財長朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)，以及在10月30日向朔伊布勒及他的職員發出6頁秘密文件，談及與LSE合併。

德交所發言人拒評上述消息，但引述Linklaters調查結論，指肯克特在2015年12月14日至2016年1月19日之間的購股交易時，內幕消息是不適用的。

德國財政部發言人拒評上述消息。Linklaters未有回應查詢。

德交所上月同意支付1050萬歐羅，結束內幕交易調查。作為協議一部分，肯克特且意支付50萬歐羅。不過，德交所與肯克特堅持有關指控不成立。協議仍待德國法院批准。