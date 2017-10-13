國際財經

周四(10月12日)英國脫歐事務大臣戴德偉(David Davis)和歐盟首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)就英國退歐第五輪談判的最新進展做簡要報告，巴尼耶稱歐盟未就英國退歐賬單進行協商，在財務結算問題上陷入僵局，無法推進有關未來貿易協議的討論。英國退歐談判再度陷入僵局令市場憂慮情緒升溫，英鎊/美元受此拖累自1.3200上方快速下挫逾100點至日內低位1.3120。

不過，英鎊/美元其後並未借機下探1.3100支持，反而在1.3120企穩並大幅反彈，令投資者倍感意外，因德國媒體Handelsblatt報道稱，歐盟首席談判代表巴尼耶將在10月13日舉行的歐盟大使會議上，提議給予英國在歐盟市場兩年的過渡性保留期，這意味着過渡期內英國或仍享有歐盟單一市場的准入權，沒有必要增添目前並未設置的關稅。消息公布後英鎊/美元快速收復日內全部跌幅，並進一步上探至10月4日以來的一周高位1.3290，並錄得連續四個交易日上漲。

今早英鎊/美元維持強勢表現，一舉突破1.3300至時段高位1.3311。鑒於英鎊/美元企穩於周線圖的上升通道底部1.3000之上並已突破日線圖下降通道頂部阻力，後市應可繼續攀升，再度挑戰1.3500甚至1.3600水平。若今晚美國9月消費者物價指數（CPI）意外差於預期，英鎊/美元有望進一步上探1.3400。

策略方面，我們根據10月6日策略於1.3200沽出英鎊但已於1.3250止損，虧損50點。若英鎊/美元回落至1.3240-1.3260區域，我們將買入英鎊，上望1.3330，跌穿1.3195止損。

無懼美國良好數據，倫敦金步步緊逼1300關口

儘管周四(10月12日)公布的美國數據普遍好於預期，其中美國9月生產者物價指數(PPI)按年增長2.6%，增速創2012年2月來新高，美國上周首次申請失業救濟人數下降1.5萬，至8月末以來新低24.3萬人，連續第136周低於30萬。不過此前公布的美國聯儲局9月議息會議紀要顯示，美國聯儲局官員對年內再度加息存在意見分歧，限制了美滙指數進一步上漲，美滙指數最終止步於93.22。日線圖顯示金價仍維持短期上升趨勢，今日最高曾升至1298.1美元，刷新9月26日以來的兩周半新高，但金價在昨日及今日逼近1300美元關口時都遭遇短暫沽壓，令其上升之路受阻。若今晚公布的美國9月CPI及9月零售銷售均優於預期，美滙指數或可重獲反彈動力，屆時須小心金價會進一步調整。短期支持留意1289-1290美元。

策略方面，我們根據10月9日策略已於1296美元沽出倫敦金(目標1280美元，升穿1300美元止損)，日內若金價跌穿1290美元，我們將止損下移至1292美元。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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