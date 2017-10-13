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今日 18:46 國際財經

觀望氣氛濃厚 歐股中段個別走

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英國與歐盟第五輪脫歐談判未有進展，加上投資者關注美企第三季財報及經濟數據，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間下午6時41分，英國富時100指數報7543點，跌12點或0.17%；德國DAX指數報12990點，升7點或0.06%；法國CAC 40指數報5361點，升不足1點或0.01%；意大利富時MIB指數報22443點，升45點或0.2%。

德國9月消費物價指數(CPI)終值按月上升0.1%，按年上升1.8%。德國經濟部表示，德國經濟上行趨勢正擴大範圍，下半年將保持這趨勢，但在上半年表現強勁後動力可能有所放緩。

歐盟執委會主席容克(Jean-Claude Juncker)表示，英國必須承諾支付對歐盟的欠款，才能開始有關脫歐後與歐盟關係的談判。他亦不希望西班牙加泰羅尼亞獨立，因會鼓勵其他區域效仿，加大歐盟治理複雜性。

多名美國聯儲局官員稍後將會發表講話，包括波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)、芝加哥聯儲總裁埃文斯(Charles Evans)、達拉斯聯儲總裁卡普蘭(Rob Kaplan)及聯儲局理事鮑威爾(Jerome Powell)。

道指期貨暫報22811點，升13點。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報51.41美元，漲0.81美元或1.6%；倫敦布蘭特期油報57.3美元，漲1.05美元或1.87%。

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