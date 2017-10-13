訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:01 國際財經

巴斯夫544億收購拜耳種子除草劑業務

放大圖片

德國化工巨擘巴斯夫與拜耳稱，巴斯夫同意以59億歐羅(約544億港元)現金，收購拜耳的LibertyLink品牌種子業務和Liberty除草劑業務的大部分股權。

巴斯夫行政總裁Kurt Bock表示，該公司藉此機會收購關鍵行栽作物及市場極具吸引力的資產，這對集團的作物保護業務及生物技術方面的活動形成戰略補充。

拜耳去年宣布以660億美元收購孟山都(Monsanto)的交易，被反壟斷機構要求其必須出售部分資產，故拜耳與巴斯夫的上述交易，需取決於拜耳收購孟山都交易的進展。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。