國際財經

德國化工巨擘巴斯夫與拜耳稱，巴斯夫同意以59億歐羅(約544億港元)現金，收購拜耳的LibertyLink品牌種子業務和Liberty除草劑業務的大部分股權。

巴斯夫行政總裁Kurt Bock表示，該公司藉此機會收購關鍵行栽作物及市場極具吸引力的資產，這對集團的作物保護業務及生物技術方面的活動形成戰略補充。

拜耳去年宣布以660億美元收購孟山都(Monsanto)的交易，被反壟斷機構要求其必須出售部分資產，故拜耳與巴斯夫的上述交易，需取決於拜耳收購孟山都交易的進展。