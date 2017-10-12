國際財經

外電引述消息人士稱，迪士尼旗下的美國廣播公司(ABC)裁減最多200個僱員。迪士尼/ABC電視台分支共有1萬名僱員。ABC目標是削減10%成本。

據悉，ABC計劃裁減100至200個僱員，所有部門均受影響，重災區是非內容與運作部門，包括 ABC Entertainment、ABC Studios、Disney Channel、Disney XD、Disney Junior與Freeform。

《華爾街日報》在今年8月曾披露有關消息。消息人士指出，最初的裁員人數是300個。