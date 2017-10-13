國際財經

聖路易聯儲總裁布拉德(James Bullard)表示，美國銀行業監管機構要應對金融科技企業對金融行業帶來的潛在衝擊。

他接受路透專訪時指出，金融科技企業對傳統金融業的潛在挑戰愈來愈嚴峻，已成為頭號問題。他認為，監管機構不要自鳴得意，因為這會是未來十年要面對的挑戰。

隨著科技發展，一些非傳統從事金融的企業進入融資領域，例如小額借貸、眾籌與機器式顧問等等服務。

布拉德認為，此舉可能導致傳統金融巨擘可能離開市場，而一些新興企業將對金融業的穩定構成風險。