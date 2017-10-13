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今日 05:33 國際財經

銀行股業績佳 美股仍微跌

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華爾街銀行巨擘業績較預期佳，但未能夠阻止美國股市在周四下滑。

道瓊斯工業平均指數收市跌31點或0.14%，報22841點。標準普爾500指數收市跌4點或0.17%，報2550點。納斯特綜合指數收市跌12點或0.18%，收市報6591點。

三大指數全日窄幅徘徊。較早時，美國公布的上周首次申領失業救濟人數是6周以來最低。9月生產價格指數符合預期。可能成為下任聯儲主席的聯儲局理事鮑威爾指出，新興市場應該可承受聯儲局的加息安排。

Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby表示，投資者關注稅改辯論，以及聯儲局下任主席人選等問題，但未有清晣情況可見。

MainLine Private Wealth董事總經理Gary Droz指出，藍籌業績理想，應對股市有正面支持，但因為股價早已反映利好因素，反而導致好消息出貨，令到股價下滑。

花旗與摩根大通公布的第三季業績較預期佳，股價分別跌0.8%與0.9%。

電訊類偏軟。AT&T、Juniper Networks與Jill前一天發盈警，股價分別跌6.1%、5.2%與51%。

健康護理類個別發展。美國總統特朗普簽發行政命令，弱化奧巴馬健保。Humana升0.4%，安拿跌1.2%。

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