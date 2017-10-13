國際財經

聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，聯儲局應該清楚表明其堅守2%通脹指標的態度，除非物價有明顯升勢，否則不應該再加息。

他接受路透專訪時表示，如果央行有一個通脹目標，便要向公眾表明一定要達致相關指標才行，但若央行在通脹沒有明顯達標趨勢前，便繼續利率正常化安排，很可能讓市場覺得通脹目標是不太重要的，因而失去對央行的可信賴性，甚至觸發美國經濟衰退。

布拉德認為，美國通脹過去兩年的升勢已消失，而部分官員認為通脹只是暫時性放緩，但他們的理論不足。