國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(World Bank)年會今日起召開，市場觀望各國財長及央行官員會否作出重要講話。同時，投資者亦關注美國企業的第三季業績，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時24分，英國富時100指數報7544點，升10點或0.14%；德國DAX指數報12975點，升4點或0.04%；法國CAC 40指數報5355點，跌6點或0.13%；意大利富時MIB指數報22497點，跌54點或0.24%。

數據方面，歐羅區8月工業生產按月上升1.4%，按年上升3.8%，均遠高於預期的增長0.5%和2.6%。法國消費物價調和指數(HICP)終值按年上漲1.1%，按月則下跌0.2%，兩者均與初值一致。歐羅現報1.1855美元，跌0.03%。

另外，歐洲央行(ECB)行長德拉吉和美國聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)稍後將於彼得森國際經濟研究所參加一場關於貨幣政策的小組討論會。歐央行執委兼首席經濟學家普雷特(Peter Praet)亦將參加摩根大通投資者研討會。

道指期貨暫報22805點，跌11點。

油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報50.83美元，跌0.47美元或0.92%；倫敦布蘭特期油報56.67美元，跌0.27美元或0.47%。