訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:17 香港財經 港股直擊 國際財經

范寧明年2月接任滙控CEO

放大圖片

滙豐控股(00005)宣布，零售銀行及財富管理行政總裁范寧(John Flint)將會接替歐智華，出任執行董事及集團行政總裁，任命將於明年2月21日歐智華卸任兩個職位及自滙豐退休之後生效。

滙控主席杜嘉祺(Mark Tucker)表示，范寧在多個地區、業務和職能範疇擁有豐富和深入的銀行經驗。在遴選的過程中，范寧和他及董事會已就集團日後發展的機遇和優次釐訂出清晰概念。未來幾個月，集團會在范寧正式接替歐智華出任集團行政總裁前緊密合作，制訂所須的關鍵措施，確保能夠鞏固和加強集團的發展動力。

范寧稱，會以謙卑的態度，接下集團行政總裁的重任，對於能夠領導滙控感到極為興奮。集團已對未來發展作好充分準備，但必須繼續創新，並加速改革的步伐。

對於歐智華將退任，杜嘉祺形容歐智華以其龐大的魄力和無比的決心，帶領集團渡過一個艱難時期，並成功重整集團的業務策略，衷心感謝他對滙控的貢獻。

現年49歲的范寧，於1989年加入滙控。作為執行董事及集團行政總裁，范寧於服務合約下的報酬，包括每年120萬英鎊(約1236萬港元)的基本薪金、每年170萬英鎊(約1752萬港元)的固定薪酬津貼，以及每年36萬英鎊(相當於基本薪金的30%)的退休金津貼。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。