國際財經

周四(10月12日)凌晨兩點公布的美國聯儲局9月議息會議紀要顯示，美國聯儲局決策者對於股市現況並未感到憂慮，因聯儲局官員認為近期颶風並無影響美國經濟前景，預計未來幾個月經濟增長會放緩，但不會長期如此。而市場重點關注的美國聯儲局加息問題則存在意見分歧，儘管大部分官員仍傾向於美國聯儲局於今年年底加息，但有些官員則擔心低通脹可能持續，更有官員稱將根據未來幾個月通脹形勢做決定，美滙指數受累於官員的意見分歧而跌破93.00關口，錄得連續四個交易日下跌，倫敦金則在會議紀要公布後快速拉升近10美元至日內高位1293.4美元。

事實上，美滙指數自上周非農數據公布後節節敗退，除卻美聯儲官員對於未來加息前景立場未如此前「一致口徑」對外界發布般「鷹派」外，美國財政部長(Steven Mnuchin)周三(10月11日)強烈建議白宮任命鮑威爾(Jerome Powell)為下一任美國聯儲局主席。消息公布後博彩網站PredictIt顯示，偏向「鴿派」鮑威爾出任主席的概率飆升，首次突破50%，成為美國聯儲局主席的第一大熱門，這無疑令市場看多美元的情緒更受打擊。

反觀金價自上周在1260.5美元獲得支持後企穩反彈，並錄得連續四個交易日上漲，累計反彈近40美元，今日更進一步攀升至時段高位1297.2美元，刷新自9月26日以來近兩周半新高。值得留意的是，西班牙首相拉霍伊(MarianoRajoy)周三(10月11日)稱給予加泰羅尼亞領導人八天時間考慮放棄獨立，若屆時該地區仍堅持獨立，那麼他將解除其政治自治權，直接由中央政府管轄。鑒於地緣政治風險愈發升溫，若加泰羅尼亞堅持獨立，有望推動倫敦金進一步升向1300美元甚至1310美元水平。

策略方面，我們根據10月9日策略已於1296美元沽出倫敦金（目標1280美元，升穿1300美元止損）。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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