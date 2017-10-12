國際財經

比特幣(Bitcoin)過去1小時突飆升逾300美元，重越5000美元關口的同時，再創歷史新高。

比特幣今早在亞洲時段主要在4850至4900美元間徘徊，午後重越4900後，過去半小時升勢加速，突破9月2日高位5013美元，再創歷史新高。

最新報5136.63美元，升305.87美元或6.33%，暫為全日高位，總市值升至855億美元(約6669億港元)。

不過，新比特幣Bitcoin Cash則持續向下，最新報313.29美元，跌1.87%。