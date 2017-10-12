國際財經

全球多個國家地區財長，以及環球央行行長今日齊聚美國華盛頓，參加國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(World Bank)年會，市場觀望他們會否作出重要發言。同時，投資者亦靜候摩根大通與花旗銀行今日公布的第三季業績，以及美國經濟數據，歐洲股市早段牛皮。

截至本港時間下午3時48分，英國富時100指數報7536點，升2點或0.03%；德國DAX指數報12965點，跌5點或0.04%；法國CAC 40指數報5352點，跌10點或0.19%；意大利富時MIB指數報22541點，跌10點或0.05%。

道指期貨暫報22810點，跌6點。

石油出口國組織(OPEC)月報顯示，成員國上月原油平均日產量增加9萬桶，而非OPEC成員日產量增3.1萬桶，主要是美國產量上升，外界憂慮減產協議的執行出現問題，油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報51.05美元，跌0.25美元或0.49%；倫敦布蘭特期油報56.76美元，跌0.18美元或0.32%。

美國今日稍後將公布9月生產物價指數(PPI)，以及上月首次申領失業救濟人數，市場預期按月分別增長0.4%及為25萬人，前值為升0.2%及26萬人。另外，美國能源資訊署將公布上周原油庫存數據，市場預期為減少240萬桶，前值為減少602.3萬桶。