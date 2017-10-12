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迅銷(06288)公布，截至8月底止全年母公司所有人應佔溢利1192億日圓，按年增1.48倍。毛利9092億日圓，按年增5.12%。派息175日圓。

期內，收益錄得1.86萬億日圓，按年增4.23%。

迅銷指出，溢利大增主要由於海外UNIQLO事業分部錄得溢利增長，為整體業績貢獻良多，加上減值虧損大幅縮窄，以及滙兌錄得收益所致。

集團稱，海外UNIQLO與全球品牌事業收益與經營溢利均錄得雙增長，然而，日本UNIQLO的收益錄得增長，惟溢利則有所下降。在日本UNIQLO事業分部方面，全年收益總額8107億日圓，按年增長1.4%；全年日本UNIQLO同店銷售按年增長1.1%。

至於海外UNIQLO事業分部，期內收益增至7081億日圓，按年增長8.1%，而經營溢利則按年增95.4%至731億日圓，這主要歸功期間各地區毛利率大幅改善，加上成本削減措施奏效，以及美國UNIQLO的經營虧損減半等所致。大中華區及南韓亦錄得溢利大幅增長，同時，東南亞及大洋洲地區業績表現更為強勁。

展望未來，集團亦預測來年全年母公司所有人應佔溢利1200億日圓，按年微升0.6%；收益增逾一成至2.05萬億日圓；全年股息持平350日圓。同時，預計明年海外UNIQLO收益將首次超越日本UNIQLO，經營溢利亦有望追上日本UNIQLO的水平。