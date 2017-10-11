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外電引述知情人士透露，內地乳製品企業伊利及蒙牛(02319)等，已正式向澳洲最大乳製品企業Murray Goulburn提出競購。

報道指，截止限期前，伊利、蒙牛、日本麒麟控股的子公司、加拿大芝士生產商Saputo，和澳洲乳製品企業Bega Cheese等，都正式向Murray Goulburn提出了非約束性收購要約。預料Murray Goulburn估值或達到10億澳元(約60.77億港元)。

Murray Goulburn將於本月稍後，決定競標者入選名單。