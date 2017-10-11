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今日 18:30 國際財經

歐股中段個別走 關注聯儲議息紀錄

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加泰羅尼亞雖然推遲數周確認公投結果，惟西班牙局勢仍然不明朗，加上市場關注聯儲局明日凌晨2時公布的9月議息紀錄，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7534點，跌4點或0.06%；德國DAX指數報12958點，升9點或0.07%；法國CAC 40指數報5359點，跌4點或0.08%；意大利富時MIB指數報22356點，升20點或0.09%。

英國財相夏文達(Philip Hammond)表示，英國經濟面臨脫歐相關的不確定性陰霾，需要盡快消除。德國智庫IFO稱，若歐羅區變成要求富國資助窮國的轉移同盟(Transfer union)，則歐羅區恐將瓦解。歐羅現報1.1812美元，升0.03%；英鎊報1.3191美元，跌0.09%。

達拉斯聯儲行長卡普蘭(Rob Kaplan)表示，對美國聯儲局未來數次會議上加息持開放態度，而權衡加息問題時，將評估美國經濟在充分就業方面的進展，並尋覓通脹上行的更多跡象。芝加哥聯儲行長埃文斯(Charles Evans)及三藩市聯儲行長威廉斯(John Williams)將於稍後及明日凌晨發表講話。

道指期貨暫報22775點，跌9點。

油價持續上升，紐約原油期貨現時每桶報51.31美元，升0.39美元或0.77%；倫敦布蘭特期油報56.83美元，升0.22美元或0.39%。

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