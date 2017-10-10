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今日 17:49 國際財經 中國財經

印度打車公司Ola獲騰訊軟銀融資

路透報道，印度打車服務公司Ola已在騰訊(00700)和日本軟銀領投的一輪融資籌得11億美元，目前正與其他投資者深入磋商再融資10億美元。

Ola一直與優步爭奪印度規模120億美元的出租車市場。Ola目前佔印度打車市場的多數份額，業務遍及110個城市，涉及自行車、電動三輪車及電動汽車。優步業務則涉及約30個城市。

Ola發聲明稱，將利用這些資金擴充司機人數，並將業務擴大至更多城市。消息人士表示，該公司正與美國財務投資者深入磋商第二輪融資，其中也包括現有投資者。

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