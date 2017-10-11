國際財經

歐盟據報計劃尋求從2021年起，將汽車和廂式客車的二氧化碳排放量削減約三分之一，並鼓勵汽車製造商集中資源生產電動汽車。

《華爾街日報》引述歐盟官員表示，汽車製造商將被要求將汽車的二氧化碳排放量削減25%至35%，廂式客車的二氧化碳排放量削減30%至40%。據悉，歐盟委員會將於下月8日公布具體減排目標。

同時，歐盟亦將公布投資8億歐羅(約73.7億港元)資金用於支持電動汽車的基礎設施項目，並在2018年至2020年期間投資2億歐羅(約18.42億港元)來開發電池。