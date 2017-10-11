國際財經

今屆諾貝爾經濟學獎得主塞勒(Richard Thaler)對美國股市現時的狀況感到憂慮。

塞勒接受外電訪問時指出，現時似乎是在一生中，風險最高的時候，但股市仍然缺乏波動性，似乎在「打盹」，承認對此情況並不理解。

國際貨幣基金組織(IMF)昨日上調今明兩年全球經濟增長預測，美國今明兩年增長預測亦獲調高，利好投資氣氛，刺激隔晚美股三大指數繼續創新高。

不過，塞勒對股市的低波動性和投資者持續樂觀態度，感到擔憂，稱一旦市場氣氛突然轉趨緊張不安，投資者就很容易受到驚嚇。他認為，若然美股目前的強勢，是基於預期美國稅務改革能夠落實的話，投資者之後肯定會失去信心。

他補充道，不知道為什麼市場會對稅改這麼有信心，因共和黨主要領袖對於與民主黨合作沒有很大興趣，該黨內部對部分細節仍然未達成共識。

談及英國脫歐，塞勒認為當時民眾公投時，可能只是出於對現狀不滿，但事件沒有向積極的方向發展。

瑞典皇家科學院早前公布，經濟學獎由塞勒獨得，以表揚他對行為經濟學(Behavioural Economics)的研究貢獻。評審讚揚塞勒為經濟及個人決定的心理分析築起橋樑，使經濟學更有人性，認為他的研究為構想增加社會效益的措施，帶來新機會。塞勒認為，消費者是不理性及容易受影響，推翻傳統經濟學假設。