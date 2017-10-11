國際財經

美國藍籌業績期周三開始之際，華爾街股市周二上揚，道瓊斯工業平均指數今年第46次創下新高。

道指收市升69點或0.31%，報22830點。標準普爾500指數升5點或0.23%，收市報2550點。納斯特綜合指數升7點或0.11%，收市報6587點。

必須消費品類表現較佳，公布明年策略的沃爾瑪升4.5%，是表現最佳道指成分股。

U.S. Global Investors頭號交易員Michael Matousek指出，不預期藍籌業績消息有很大驚喜，而且股票價值已很合理，一般藍籌的業績消息不大可能推動大市再升很高，關鍵是一些重要藍籌的業績情況，例如Facebook等。

Capitol Securities Management首席經濟策略師Kent Engelke認為，聯儲局9月議息紀要也會是市場焦點之一，因為如果紀要披露聯儲局對加息態度更進取，市況將有所上升。

周三是藍籌公布業績消息的開始，當天公布的有貝萊德與達美航空。摩根大通與花旗將於周四公布消息。美銀與富國則在周五發布財務報告。

個別股份方面，寶潔授權書爭戰落幕，股價跌0.5%。圖像晶片商Nvidia升1.9%。該公司公布推出適用於自駕汽車的新硬件。

藥房集團Express Scripts收購EviCore，股價跌1.8%。