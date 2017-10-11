國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，蘋果公司已經與史提芬史匹堡的Amblin公司，以及Comcast旗下的NBCUniversal簽訂內容供應協議。

史匹堡將為蘋果製作10集的「Amazing Stories」劇集系列。該套科幻劇集曾經在上世紀八十年代在全國廣播公司(NBC)播放，當時也是由史匹堡作監製。根據報道，每集的製作費超過500萬美元。

蘋果一直希望有原創劇集，以便與Netflix及亞馬遜的Prime Video競爭。

蘋果、Amblin及Comcast拒評上述消息。