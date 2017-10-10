國際財經

比特幣(Bitcoin)早前受內地禁止交易消息拖累急挫，現已收復大部分失地，且重越4800美元水平，逐步向歷史高位5013美元逼近。

比特幣在9月2日高見5013.91美元後，受內地打壓消息拖累，短短兩周一度跌至2951.15，最多累跌41.14%，其後止跌回升，最新報4830.66美元，升57.68美元或1.21%，較低位累積反彈63.69%。

不過，新比特幣Bitcoin Cash則未見起色，最新報328.67美元，跌3.11%。