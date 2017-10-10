訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:40 國際財經

比特幣低位累彈63% 重越4800美元

放大圖片

比特幣(Bitcoin)早前受內地禁止交易消息拖累急挫，現已收復大部分失地，且重越4800美元水平，逐步向歷史高位5013美元逼近。

比特幣在9月2日高見5013.91美元後，受內地打壓消息拖累，短短兩周一度跌至2951.15，最多累跌41.14%，其後止跌回升，最新報4830.66美元，升57.68美元或1.21%，較低位累積反彈63.69%。

不過，新比特幣Bitcoin Cash則未見起色，最新報328.67美元，跌3.11%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。