國際財經

美國國際集團(AIG)估計，因應多場颶風與地震等天災，再保險業務在第三季將錄得稅前天災淨損失29億至31億美元(226.2至241.8億港元)。

AIG指出，颶風「哈維」引致的損失介乎11億至12億美元；颶風「伊爾瑪」引致的損失介乎10億至11億美元；颶風「瑪麗亞」引致的損失介乎6億至7億美元；墨西哥地震也引致1.5億美元損失。

該公司將於11月2日公布第三季業績，市場預期每股盈利為22美仙。

AIG在市後時段股價持平，周一收市跌0.8%。